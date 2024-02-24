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  1. В Украине

Из-за тысяч правок законопроект о мобилизации может претерпеть немало изменений – Роман Костенко

10:52, 24 февраля 2024
В документ уже внесли около 4000 поправок, с которым комитет еще не имел возможности ознакомиться.
Из-за тысяч правок законопроект о мобилизации может претерпеть немало изменений – Роман Костенко
Источник фото: Роман Костенко
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты подали ко второму чтению законопроекта о мобилизации более 4 тысяч правок.

В конце концов, законопроект может претерпеть немало изменений. Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии «РБК-Украина».

«Следует понимать, что в документ уже внесли около 4000 поправок, с которым комитет еще не имел возможности ознакомиться. Значительная часть из них имеет смысл. Поэтому на самом деле законопроект в конечном итоге может претерпеть немало изменений», - сказал он.

Ранее глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк рассказала, какие правки подала в законопроект о мобилизации, который готовятся рассматривать в Верховной Раде.

Также Шуляк заявила, что несмотря на заявления некоторых политиков, «законопроект не будет подгоняться под определенную дату».

«Он будет принят, когда все "за" и "против" будут взвешены и мы достигнем консенсуса между фракциями и группами», – резюмировала она.

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