Курсантов в военных вузах Украины будут обучать специалисты из Соединенных Штатов

Также в рамках пилотного проекта в одном из украинских учебных центров будут внедрены инструменты оценки, которые используют в армии США.

Источник фото: armyinform

Специалисты из Соединенных Штатов Америки будут обучать курсантов в военных высших учебных заведениях Украины. Заместительница министра обороны Наталья Калмыкова заявила, что украинская армия ожидает на изменения.

Об этом она сказала во время встречи с представителями американской компании Sonata.

«Украинская армия ожидает на изменения. Мы должны сейчас максимально обучать будущих и действующих сержантов и офицеров согласно американским стандартам. При этом очень важно менять военную культуру. Ведь от нее зависит будущее украинской армии», - подчеркнула Наталья Калмыкова.

Также в рамках пилотного проекта в одном из украинских учебных центров будут внедрены инструменты оценки, которые используют в армии США. Целью тестирования станет выявление потенциальных лидеров, которые со временем смогут стать сержантами.

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