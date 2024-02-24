Курсантів у військових вишах України навчатимуть фахівці із Сполучених Штатів

Також в рамках пілотного проєкту в одному з українських навчальних центрів впровадять інструменти оцінки, які використовують в армії США.

Джерело фото: armyinform

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Спеціалісти зі Сполучених Штатів Америки навчатимуть курсантів у військових вищих навчальних закладах України. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що українська армія очікує на зміни.

Про це вона сказала під час зустрічі з представниками американської компанії Sonata.

«Українська армія очікує на зміни. Ми маємо вже зараз максимально навчати майбутніх та чинних сержантів та офіцерів згідно з американськими стандартами. При цьому дуже важливо змінювати військову культуру. Адже від неї залежить майбутнє української армії», - наголосила Наталія Калмикова.

Також в рамках пілотного проєкту в одному з українських навчальних центрів впровадять інструменти оцінки, які використовують в армії США. Метою тестування стане виявлення потенційних лідерів, які згодом зможуть стати сержантами.

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