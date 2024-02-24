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Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає апеляційному оскарженню, - Верховний Суд

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Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

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Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

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  1. В Україні

В Україні видали першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами

15:18, 24 лютого 2024
Міноборони та Держлікслужба домовилися про співпрацю.
В Україні видали першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами
Джерело ілюстративного зображення: Медичне командування ЗСУ
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Міністерство оборони та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками домовилися про співпрацю. Відтепер представники Міноборони долучаються до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори – для надання медичної допомоги.

Про це йдеться у відповідному Меморандумі про партнерство та співробітництво, який підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова Держлікслужби Роман Ісаєнко.

За словами заступниці міністра, минулого тижня було видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами.

«Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі», - наголосила Наталія Калмикова.

Посилення співпраці з Держлікслужбою, за її словами, дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.

Як ми повідомляли раніше, Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» № 3528-IX.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 21 грудня Парламент ухвалив законопроєкт № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.

За словами народної депутатки Марії Мезенцевої, сьогодні понад 70% українців підтримують легалізацію медичного канабісу в лікувальних цілях, а близько шести мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Перелік хвороб і станів для призначення ліків затвердить МОЗ.

Яким буде «життєвий цикл» ліків і як ліки потраплятимуть до пацієнтів також розповіли у МОЗ.

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