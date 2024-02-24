В Україні видали першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами

Міноборони та Держлікслужба домовилися про співпрацю.

Джерело ілюстративного зображення: Медичне командування ЗСУ

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Міністерство оборони та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками домовилися про співпрацю. Відтепер представники Міноборони долучаються до робочої групи, яка розглядає питання надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори – для надання медичної допомоги.

Про це йдеться у відповідному Меморандумі про партнерство та співробітництво, який підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова Держлікслужби Роман Ісаєнко.

За словами заступниці міністра, минулого тижня було видано першу ліцензію на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами.

«Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі», - наголосила Наталія Калмикова.

Посилення співпраці з Держлікслужбою, за її словами, дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.

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