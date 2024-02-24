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  1. В Украине

В Украине выдали первую лицензию на работу в боевых условиях с наркотическими средствами

15:18, 24 февраля 2024
Минобороны и Гослекслужба договорились о сотрудничестве.
В Украине выдали первую лицензию на работу в боевых условиях с наркотическими средствами
Источник иллюстративного изображения: Медицинское командование ВСУ
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Министерство обороны и Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками договорились о сотрудничестве. Теперь представители Минобороны присоединяются к рабочей группе, которая рассматривает вопрос предоставления разрешения военным частям использовать наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры – для оказания медицинской помощи.

Об этом говорится в соответствующем Меморандуме о партнерстве и сотрудничестве, который подписали заместительница министра обороны Наталья Калмыкова и глава Госликслужбы Роман Исаенко.

По словам заместительницы министра, на прошлой неделе был выдано первую лицензию на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами.

«Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе», - подчеркнула Наталья Калмыкова.

Усиление сотрудничества с Гослекслужбой, по ее словам, позволит более эффективно запустить новую систему и урегулировать оборот наркотических средств.

Как мы сообщали ранее, Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 21 декабря Парламент принял законопроект №7457 об использовании в медицине лекарств на основе каннабиса.

По словам народной депутатки Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях, а около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Перечень болезней и состояний для назначения лекарств утвердит Минздрав.

Каким будет «жизненный цикл» лекарств и как лекарства будут попадать к пациентам также рассказали в Минздраве.

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