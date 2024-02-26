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  1. В Україні

Україна все ще здатна виграти війну проти рф, — Джейк Салліван

08:54, 26 лютого 2024
Джейк Салліван заявив, що Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найважливіших цілей.
Україна все ще здатна виграти війну проти рф, — Джейк Салліван
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Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна все ще може виграти війну проти росії - але для цього вона повинна мати необхідні ресурси, передає NBC News.

«Звичайно, Україна може виграти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найбільш важливих цілей, яка полягала в тому, щоб утримати країну від попадання до рук росії», – заявив Саллін, відповідаючи на запитання, чи вірять США, що Україна може перемогти у війні військовим способом.

Салліван зазначив, що Україна здатна відвоювати більше територій, які окупувала росії, «якщо матиме інструменти, які їй потрібні».

«І саме тому Сполучені Штати мають надати пакет допомоги, який пройшов масове двопартійне голосування в Сенаті – Палата представників має зробити крок уперед і ухвалити його», – сказав Салліван.  

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