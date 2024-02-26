Украина все еще способна выиграть войну против рф, — Джейк Салливан

Джейк Салливан заявил, что Украина уже преуспела в военном плане в одной из наиболее важных целей.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина все еще может выиграть войну против рф – но для этого она должна иметь необходимые ресурсы, передает NBC News.

«Конечно, Украина может выиграть. Конечно, Украина уже преуспела в военном плане в одной из наиболее важных целей, которая заключалась в том, чтобы удержать страну от попадания в руки России», – заявил Саллин, отвечая на вопрос, верят ли США, что Украина может победить в войне военным способом.

Салливан отметил, что Украина способна отвоевать больше территорий, которые оккупировал рф, «если будет иметь инструменты, которые ей нужны».

«И именно поэтому Соединенные Штаты должны предоставить пакет помощи, который прошел массовое двухпартийное голосование в Сенате – Палата представителей должна сделать шаг вперед и принять его», – сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы ускорить выделение финансовой помощи Украине.

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