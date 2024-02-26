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Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

У НАБУ переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик займався виявленням корупції серед суддів та прокурорів

Обробляв дані у ході кваліфікаційного оцінювання суддів – що відомо про нового голову НАЗК Віктора Павлущика.

Керівник Департаменту антикорупційної політики НАЗК Дмитро Калмиков оголосив про звільнення після оголошення переможця на голову НАЗК

Після оголошення Конкурсною комісією з відбору НАЗК переможцем Віктора Павлущика інший кандидат – Дмитро Калмиков, який є керівником Департаменту антикорупційної політики НАЗК, оголосив про звільнення за власним бажанням.

Слідчі поліції агресивно вимагали від судді пояснень, чому він відмовив у задоволенні клопотання

Поліцейські пропонували судді «обговорити справу» без свідків і пообіцяли йому проблеми.

  1. В Україні

Вбила чоловіка та поранила ще одну людину: у Києві перед судом постала нападниця

12:21, 26 лютого 2024
Після інциденту нападниця втекла, але її затримали неподалік у лісосмузі.
Вбила чоловіка та поранила ще одну людину: у Києві перед судом постала нападниця
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У Києві перед судом постала жінка, яка спочатку у дворі багатоповерхівки жінка нанесла ножове поранення знайомій, а потім вдарила ножем у живіт свого чоловіка, який через тиждень помер у лікарні. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Подія відбулася у червні минулого року в Деснянському районі столиці. Внаслідок конфлікту ножові поранення отримав чоловік, 1985 року народження та 37-річна жінка.

Після інциденту нападниця втекла, але її затримали неподалік у лісосмузі. Порушницею виявилася 31-річна киянка.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві жінці призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

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Київ

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