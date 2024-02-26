Вбила чоловіка та поранила ще одну людину: у Києві перед судом постала нападниця

Після інциденту нападниця втекла, але її затримали неподалік у лісосмузі.

У Києві перед судом постала жінка, яка спочатку у дворі багатоповерхівки жінка нанесла ножове поранення знайомій, а потім вдарила ножем у живіт свого чоловіка, який через тиждень помер у лікарні. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Подія відбулася у червні минулого року в Деснянському районі столиці. Внаслідок конфлікту ножові поранення отримав чоловік, 1985 року народження та 37-річна жінка.

Після інциденту нападниця втекла, але її затримали неподалік у лісосмузі. Порушницею виявилася 31-річна киянка.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві жінці призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

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