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Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

В НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров

Обрабатывал данные в ходе квалификационного оценивания судей – что известно о новом главе НАПК Викторе Павлущике.

Руководитель Департамента антикоррупционной политики НАПК Дмитрий Калмыков объявил об увольнении после объявления победителя на главу НАПК

После объявления Конкурсной комиссией по отбору НАПК победителем Виктора Павлущика другой кандидат – Дмитрий Калмыков, являющийся руководителем Департамента антикоррупционной политики НАПК, объявил об увольнении по собственному желанию.

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  1. В Украине

Убила мужчину и ранила еще одного человека: в Киеве перед судом предстала женщина

12:21, 26 февраля 2024
После инцидента женщина скрылась, но ее задержали неподалеку в лесополосе
Убила мужчину и ранила еще одного человека: в Киеве перед судом предстала женщина
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В Киеве перед судом предстала женщина, которая сначала во дворе многоэтажки женщина нанесла ножевое ранение знакомой, а затем ударила ножом в живот своего мужа, который спустя неделю умершего в больнице. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Событие произошло в июне прошлого года в Деснянском районе столицы. В результате конфликта ножевые ранения получил мужчина, 1985 года рождения и 37-летняя женщина.

После инцидента нападавшая скрылась, но ее задержали неподалеку в лесополосе. Нарушительницей оказалась 31-летняя киевлянка.

Приговором Деснянского районного суда в Киеве женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

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