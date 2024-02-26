Убила мужчину и ранила еще одного человека: в Киеве перед судом предстала женщина

После инцидента женщина скрылась, но ее задержали неподалеку в лесополосе

В Киеве перед судом предстала женщина, которая сначала во дворе многоэтажки женщина нанесла ножевое ранение знакомой, а затем ударила ножом в живот своего мужа, который спустя неделю умершего в больнице. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Событие произошло в июне прошлого года в Деснянском районе столицы. В результате конфликта ножевые ранения получил мужчина, 1985 года рождения и 37-летняя женщина.

После инцидента нападавшая скрылась, но ее задержали неподалеку в лесополосе. Нарушительницей оказалась 31-летняя киевлянка.

Приговором Деснянского районного суда в Киеве женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

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