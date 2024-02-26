Болгарский премьер прибыл в Киев

Премьер Болгарии вместе с министрами приехал в Киев обсудить поддержку независимости Украины.

Источник фото: БНТ

В понедельник, 26 февраля, премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией министров прибыл в Украину. В составе делегации также были министры юстиции, окружающей среды и энергетики, а также заместители министров обороны и иностранных дел, и начальник обороны Болгарии. Об этом сообщает БНТ.

Во время визита в Киев премьер-министр Денков намеревался выразить поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Подробности визита пока не разглашаются, однако пресс-служба болгарского правительства предоставила краткое заявление о цели прибытия Денкова в Киев - премьер Денков в Киеве, чтобы выразить поддержку Болгарией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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