Болгарський прем'єр прибув до Києва

Прем'єр Болгарії разом з міністрами приїхав у Київ обговорити підтримку незалежності України.

Джерело фото: БНТ

У понеділок, 26 лютого, прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков разом з делегацією міністрів прибув до України. У складі делегації також були міністри юстиції, навколишнього середовища та енергетики, а також заступники міністрів оборони й закордонних справ, та начальник оборони Болгарії. Про це повідомляє БНТ.

Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Денков мав намір висловити підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Подробиці візиту поки не розголошуються, проте пресслужба болгарського уряду надала коротку заяву щодо мети прибуття Денкова до Києва – прем'єр Денков у Києві, щоб висловити підтримку Болгарією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

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