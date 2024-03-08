В Україні кожен другий новий ФОП відкрили жінки

В Україні у 2023 році було зареєстровано понад 300 тисяч нових ФОПів.

Джерело фото: business.diia.gov.ua

За даними Опендатабот, у 2023 році було зафіксовано понад 304 тисячі нових реєстрацій ФОП, з яких 154 тисячі, тобто кожен другий, відкрили жінки. Восени минулого року на жінок припадало 60% нових ФОПів.

Хоча частка жінок-директорів компаній зросла, залишається відмітною. За даними ПриватБанку, який обслуговує понад 60% українських підприємців, більше половини ФОП, які мають рахунок у банку та активно ведуть бізнес, належать жінкам.

Найчастіше жінки відкривають та розширюють бізнес у сферах роздрібної та оптової торгівлі, ІТ, бухгалтерських та аудиторських послуг, ресторанному бізнесі, сферах культури та освіти. Серед банківських послуг, найчастіше користуються жінки-підприємці мобільним банкінгом «Приват24 для бізнесу», еквайрингом та додатком для прийому безготівкових платежів зі смартфону «Термінал», корпоративними картками та хмарним КЕП SmartID.

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