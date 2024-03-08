Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговики будут сообщать НАБУ о признаках предоставления взяток должностному лицу иностранного государства

Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства и положением, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем НАБУ.

Верховный Суд объяснил, что следует учитывать судам при квалификации действий как угрозы или насилия в отношении адвоката

Достаточно, чтобы виновный отдавал себе отчет в том, что адвокат осуществляет свою деятельность.

Методика допроса малолетнего лица «Зеленая комната» носит только рекомендательный характер – Верховный Суд

Проведение следственного действия в отношении малолетнего лица без учета методики допроса «Зеленая комната» не является нарушением требований УПК.

Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

  1. В Украине

В Украине каждый второй новый ФЛП открыли женщины

12:45, 8 марта 2024
В Украине в 2023 году было зарегистрировано более 300 тысяч новых ФЛП.
В Украине каждый второй новый ФЛП открыли женщины
Источник фото: business.diia.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По данным Опендатабот, в 2023 году было зафиксировано более 304 тысяч новых регистраций ФЛП, из которых 154 тысячи, то есть каждый второй, открыли женщины. Осенью прошлого года на женщин приходилось 60% новых ФЛП.

Хотя доля женщин-директоров компаний выросла, остается заметной. По данным ПриватБанка, который обслуживает более 60% украинских предпринимателей, более половины ФЛП, которые имеют счет в банке и активно ведут бизнес, принадлежат женщинам.

Чаще всего женщины открывают и расширяют бизнес в сферах розничной и оптовой торговли, ИТ, бухгалтерских и аудиторских услуг, ресторанном бизнесе, сферах культуры и образования. Среди банковских услуг, чаще всего пользуются женщины-предприниматели мобильным банкингом "Приват24 для бизнеса", эквайрингом и приложением для приема безналичных платежей со смартфона "Терминал", корпоративными картами и облачным КЭП SmartID.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео