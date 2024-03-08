В Украине каждый второй новый ФЛП открыли женщины

В Украине в 2023 году было зарегистрировано более 300 тысяч новых ФЛП.

Источник фото: business.diia.gov.ua

По данным Опендатабот, в 2023 году было зафиксировано более 304 тысяч новых регистраций ФЛП, из которых 154 тысячи, то есть каждый второй, открыли женщины. Осенью прошлого года на женщин приходилось 60% новых ФЛП.

Хотя доля женщин-директоров компаний выросла, остается заметной. По данным ПриватБанка, который обслуживает более 60% украинских предпринимателей, более половины ФЛП, которые имеют счет в банке и активно ведут бизнес, принадлежат женщинам.

Чаще всего женщины открывают и расширяют бизнес в сферах розничной и оптовой торговли, ИТ, бухгалтерских и аудиторских услуг, ресторанном бизнесе, сферах культуры и образования. Среди банковских услуг, чаще всего пользуются женщины-предприниматели мобильным банкингом "Приват24 для бизнеса", эквайрингом и приложением для приема безналичных платежей со смартфона "Терминал", корпоративными картами и облачным КЭП SmartID.

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