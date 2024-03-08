$16 000 за оформление уклонисту фиктивной инвалидности: на Франковщине разоблачили работника ГСЧС

Мужчина хотел получить группу инвалидности, чтобы уехать на работу в Чехию.

В Ивано-Франковской области Государственное бюро расследований разоблачило работника ГСЧС, который взял взятку за оформление фиктивной инвалидности военнообязанному мужчине. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В Бюро отмечают, что знакомый работника ГСЧС попросил помочь его товарищу, который подлежит мобилизации, выехать на работу в Чехию. Спасатель заверил, что имеет «нужные связи» и сможет помочь оформить «гастарбайтеру» вторую группу инвалидности для выезда.

Стоимость «услуги» он сначала оценил в 8000 долларов США, но потом решил повысить цену до 16000 долларов США.

Передавали деньги ему в несколько этапов. «28 февраля 2024 года после получения очередной части суммы – 3 тысячи долларов США – правоохранителя задержали работники ГБР», - пишут в Бюро.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

По ходатайству ГБР суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения 250 тысяч гривен залога.

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