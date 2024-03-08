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Кто относится к лесопользователям с целью уплаты ренты: разъяснение

16:11, 8 марта 2024
Налоговики отметили, что лесопользователями могут быть плательщики, осуществляющие использование лесных ресурсов на основании специальных разрешений.
Кто относится к лесопользователям с целью уплаты ренты: разъяснение
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Налоговая служба в Черновицкой области объясняет, кто принадлежит к лесопользователям с целью уплаты ренты.

Зазначається, що платникамии рентної плати є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціальних дозволів (лісорубних або лісових квитків) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Об’єктом оподаткування рентною платою є деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування, рубки з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю тощо.

Ставки рентної плати, встановлені підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 статті 256, застосовуються при заготівлі деревини в порядку рубок головного користування та під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей.

Водночас умови спеціального використання лісових ресурсів визначено Порядком спеціального використання лісових ресурсів та Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» зі змінами та доповненнями, згідно з якими спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на підставі лісорубного або лісового квитків. Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 761.

Згідно з абзацом другим пункту 257.5 статті 257 Кодексу лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з Рентної плати та сплачують рівними частинами від суми Рентної плати, зазначеної в отриманих спеціальних дозволах (лісорубних або лісових квитках), протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації, виданих у відповідному календарному році, крім сум, сплачених згідно з підпунктами «а» і «б» пп. 256.11.6 п. 256.11 ст. 256 Кодексу, а саме:

а) лісокористувачами, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:

  • фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;
  • лісокористувачами (крім фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується рентна плата;

б) лісокористувачами з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

Кодексом передбачено, що суб’єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи (лісорубні або лісові квитки), до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надсилають контролюючим органам перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні або лісові квитки, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, за погодженням з центральним органом влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.

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