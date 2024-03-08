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  1. В Україні

$16 000 за оформлення ухилянту фіктивної інвалідності: на Франківщині викрили працівника ДСНС

13:04, 8 березня 2024
Чоловік хотів отримати групу інвалідності, щоб виїхати на роботу до Чехії.
$16 000 за оформлення ухилянту фіктивної інвалідності: на Франківщині викрили працівника ДСНС
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На Івано-Франківщині Державне бюро розслідувань викрило працівника ДСНС, який взяв хабар за оформлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаному чоловіку. Про це інформує пресслужба ДБР.

У Бюро зазначають, що знайомий працівника ДСНС попросив допомогти його товаришу, який підлягає мобілізації, виїхати на роботу до Чехії. Рятувальник запевнив, що має «потрібні зв’язки» і зможе допомогти оформити «заробітчанину» другу групу інвалідності для виїзду.

Вартість «послуги» він спочатку оцінив у 8 000 доларів США, але згодом вирішив підвищити ціну до 16 000 доларів США.

Передавали кошти йому у декілька етапів. «28 лютого 2024 року після отримання чергової частини суми – 3 тисяч доларів США – правоохоронця затримали працівники ДБР», - пишуть у Бюро.

Зловмиснику повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 250 тисяч гривень застави.

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