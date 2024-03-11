Коли екстрена допомога може відмовити у виїзді, – пояснення

Існують випадки, коли бригада екстренки має право не виїжджати на виклик.

Національна служба здоров'я України надає рекомендації щодо випадків, коли бригаді екстреної медичної допомоги може бути відмовлено у виїзді на виклик. Незважаючи на те, що екстрена медична допомога входить до програми медичних гарантій та є безоплатною, існують певні обставини, що можуть стати перешкодою для виїзду бригади "екстренки".

Згідно з установленими критеріями, бригада "екстренки" може відмовити у виїзді до пацієнта у таких випадках:

Якщо пацієнт не перебуває у невідкладному стані або його стан не вимагає негайної медичної допомоги.

Якщо пацієнт надав недостовірну інформацію про свій стан або місцезнаходження.

Якщо потрібне виконання планових призначень лікаря, таких як ін’єкції, перев'язки тощо.

Якщо потрібна видача листків непрацездатності, рецептів або довідок про стан здоров'я.

Медичні працівники наголошують, що прийом повідомлень про невідкладний стан проводиться за номером 103. Якщо диспетчер вважає, що існують підстави для виїзду бригади "екстренки", то медики будуть направлені до пацієнта. У випадку відсутності обґрунтованих підстав, пацієнту може бути надана консультація за телефоном.

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