Напад з сокирою на працівників ТЦК на Буковині: чоловіків взяли під варту

Чоловіків, які з сокирою напали на військових ТЦК на Буковині, арештували без права на заставу.

Як раніше ми писали, у Чернівецькій області затримали двох чоловіків, які спровокували конфлікт із працівниками ТЦК. Один із нападників був озброєний сокирою, інший спробував наїхати машиною на військового.

Згодом суд обрав запобіжні заходи двом чоловікам, які напали на працівників ТЦК та СП. Їх взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на поліції Чернівецької області.

«Щодо затриманих раніше чоловіків, то за клопотанням слідчих суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави», - повідомили у поліції.

Зазначається, що наразі досудове розслідування триває за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Крім того, слідство не виключає додаткових кваліфікацій події.

Додамо, голова сільради розповів про деталі конфлікту з співробітниками ТЦК.

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