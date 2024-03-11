Нападение с топором на работников ТЦК на Буковине: мужчин взяли под стражу

Мужчин, которые с топором напали на военных ТЦК на Буковине, арестовали без права на залог.

Как ранее мы писали, в Черновицкой области задержаны двое мужчин, которые спровоцировали конфликт с работниками ТЦК. Один из нападавших был вооружен топором, другой попытался наехать машиной на военного.

Позже суд избрал меры пресечения двум мужчинам, которые напали на работников ТЦК и СП. Их взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на полицию Черновицкой области.

«Что касается задержанных ранее мужчин, то по ходатайству следователей суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога», - сообщили в полиции.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением оружия. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Кроме того, следствие не исключает дополнительных квалификаций происшествия.

Добавим, позже глава сельсовета рассказал о деталях конфликта с сотрудниками ТЦК.

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