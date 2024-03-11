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  1. В Украине

Реализация полиграфической продукции с убытками на 4 млн гривен: экс-директору предприятия в Киеве предъявлено подозрение

23:32, 11 марта 2024
Экс-директору ГП "Киевская офсетная фабрика" предъявлено подозрение в причинении убытков из-за реализации полиграфической продукции по заниженной стоимости.
Реализация полиграфической продукции с убытками на 4 млн гривен: экс-директору предприятия в Киеве предъявлено подозрение
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Экс-директору Государственного предприятия "Киевская офсетная фабрика" предъявлено подозрение в причинении ущерба в размере 4 млн гривен из-за реализации полиграфической продукции по заниженной стоимости. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева, экс-директору предприятия предъявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, согласно ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемый допустил реализацию полиграфической продукции по заниженной стоимости из-за недобросовестного выполнения своих служебных обязанностей. Стоимость изготовления оказалась выше стоимости реализации, что повлекло убытки предприятию.

Кроме того, в рамках этого производства, ранее было сообщено о подозрении еще двум бывшим директорам этого же предприятия в совершении растраты государственного имущества на сумму более 900 тысяч гривен, а также в служебной халатности, что привело к убыткам в размере около 9 млн гривен.

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