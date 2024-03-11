Пенсии в апреле: кто получит повышенные выплаты

Минимальная пенсия для некоторых увеличится до 3200 грн.

В апреле часть украинских пенсионеров может ожидать дополнительного повышения пенсий и автоматического перерасчета, пишет "На пенсии".

Пенсии будут перечислены для лиц старше 65 лет и имеющих полный страховой стаж, а также работающим пенсионерам.

Из-за роста размера минимальной зарплаты с 1 января 2024 года до 7 100 грн, пенсионеры старше 65 лет и имеющие полный стаж теперь получат пенсии не менее 2 840 грн вместо 2 680 грн.

С 1 апреля минимальная пенсия для таких лиц увеличится до 3 200 грн.

Также с 1 апреля будут автоматически перечислены пенсионные выплаты работающих пенсионеров. При этом будет учтен их обновленный страховой стаж.

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