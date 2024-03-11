Пенсії у квітні: хто отримає підвищені виплати

Мінімальна пенсія для деяких збільшиться до 3 200 грн.

У квітні частина українських пенсіонерів може очікувати на додаткове підвищення пенсій і автоматичний перерахунок, пише "На пенсії".

Пенсії будуть перераховані для осіб, яким більше 65 років та які мають повний страховий стаж, а також пенсіонерам, які працюють.

Через зростання розміру мінімальної зарплати з 1 січня 2024 року до 7 100 грн, пенсіонери, старші за 65 років та які мають повний стаж, тепер отримають пенсії не менше ніж 2 840 грн замість 2 680 грн.

З 1 квітня мінімальну пенсію для таких осіб збільшиться до 3 200 грн.

Також з 1 квітня будуть автоматично перераховані пенсійні виплати працюючих пенсіонерів. При цьому буде враховано їхній оновлений страховий стаж.

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