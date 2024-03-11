Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати» — член ВККС Олег Коліуш

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс до Вищого антикорупційного суду і АП ВАКС, та на що кандидатам звернути увагу.

Військовослужбовець відмовився форсувати Дніпро та штурмувати Кринки: що вирішив суд

Чоловік пояснив відмову від форсування Дніпра впливом інших військовослужбовців та отримав рік дисциплінарного батальйону.

Telegram планує покращити свої процеси модерації контенту у 2024 році – Павло Дуров

Зважаючи на вибори у світі, Telegram планує покращити свої процеси модерації та розгорнути механізми, пов'язані зі штучним інтелектом, для вирішення потенційних проблем – Павло Дуров дав інтерв'ю.

Законом про мобілізацію можуть закріпити бронювання кінцевих бенефіціарів підприємств, важливих для економіки

Натомість державних службовців категорії «Б», «В», осіб, які працюють на посадах держслужби в органах місцевого самоврядування будуть бронювати не більше 50% кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах.

Як підготуватися до конкурсу у ВАКС так, щоб перемогти: практичні поради від ВККС та суддів Вищого антикорупційного суду

Судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Тетяна Криклива, Тимур Хамзін, Інна Білоус та Олексій Кравчук розповіли, як кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС готуватися до конкурсу та на що обов’язково необхідно звернути увагу.

  1. В Україні

Пенсії у квітні: хто отримає підвищені виплати

23:14, 11 березня 2024
Мінімальна пенсія для деяких збільшиться до 3 200 грн.
Пенсії у квітні: хто отримає підвищені виплати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У квітні частина українських пенсіонерів може очікувати на додаткове підвищення пенсій і автоматичний перерахунок, пише "На пенсії".

Пенсії будуть перераховані для осіб, яким більше 65 років та які мають повний страховий стаж, а також пенсіонерам, які працюють.

Через зростання розміру мінімальної зарплати з 1 січня 2024 року до 7 100 грн, пенсіонери, старші за 65 років та які мають повний стаж, тепер отримають пенсії не менше ніж 2 840 грн замість 2 680 грн.

З 1 квітня мінімальну пенсію для таких осіб збільшиться до 3 200 грн.

Також з 1 квітня будуть автоматично перераховані пенсійні виплати працюючих пенсіонерів. При цьому буде враховано їхній оновлений страховий стаж.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    голова Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради