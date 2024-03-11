Реалізація поліграфічної продукції зі збитками на 4 млн гривень: ексдиректору підприємства у Києві пред'явлено підозру

Ексдиректору ДП «Київська офсетна фабрика» пред'явлено підозру у спричиненні збитків через реалізацію поліграфічної продукції за заниженою вартістю.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Ексдиректору Державного підприємства «Київська офсетна фабрика» пред'явлено підозру у спричиненні збитків у розмірі 4 млн гривень через реалізацію поліграфічної продукції за заниженою вартістю. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, ексдиректору підприємства пред'явлено підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків, згідно з ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, підозрюваний допустив реалізацію поліграфічної продукції за заниженою вартістю через несумлінне виконання своїх службових обов'язків. Вартість виготовлення виявилася вищою за вартість реалізації, що спричинило збитки підприємству.

Крім того, у межах цього провадження, раніше було повідомлено про підозру ще двом колишнім директорам цього ж підприємства у вчиненні розтрати державного майна на суму понад 900 тисяч гривень, а також у службовій недбалості, що призвела до збитків у розмірі близько 9 млн гривень.

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