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  1. В Украине

Когда экстренная помощь может отказать в выезде, – объяснение

23:50, 11 марта 2024
Существуют случаи, когда бригада экстренки имеет право не выезжать на вызов.
Когда экстренная помощь может отказать в выезде, – объяснение
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Национальная служба здоровья Украины предоставляет рекомендации относительно случаев, когда бригаде экстренной медицинской помощи может быть отказано в выезде на вызов. Несмотря на то, что экстренная медицинская помощь входит в программу медицинских гарантий и является бесплатной, существуют определенные обстоятельства, которые могут стать препятствием для выезда бригады "экстренки".

Согласно установленным критериям, бригада "экстренки" может отказать в выезде к пациенту в следующих случаях:

  • Если пациент не находится в неотложном состоянии или его состояние не требует немедленной медицинской помощи.
  • Если пациент предоставил недостоверную информацию о своем состоянии или местонахождении.
  • Если требуется выполнение плановых назначений врача, таких как инъекции, перевязки и тому подобное.
  • Если нужна выдача листков нетрудоспособности, рецептов или справок о состоянии здоровья.

Медицинские работники отмечают, что прием сообщений о неотложном состоянии проводится по номеру 103. Если диспетчер считает, что существуют основания для выезда бригады "экстренки", то медики будут направлены к пациенту. В случае отсутствия обоснованных оснований, пациенту может быть предоставлена консультация по телефону.

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