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  1. В Україні

Готували ракетні удари та ховали окупантів: на Київщині затримали сім’ю зрадників

14:55, 18 березня 2024
Агенти зливали фсб інформацію про військових, а також координати промислових цехів, де виробляли дрони.
Готували ракетні удари та ховали окупантів: на Київщині затримали сім’ю зрадників
Фото: СБУ
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На Київщині затримали батька і сина, які на замовлення ворожої фсб готували ракетні удари по столиці, а також ховали останки загиблих окупантів біля Києва. Про це повідомляє СБУ. 

Також вони готували ракетні удари рф по столичному регіону, а саме  «зливали» геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Крім цього, вони передавали до фсб координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити ракетні удари, але агентів вчасно викрили та затримали.

Як повідомляється, батько та син виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки окупантів, які загинули під час боїв за Київ.

Вони збирали фрагменти тіл у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та ховали. 

Після цього вони направляли до фсб відповідний «фотозвіт» із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.

Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів.

Наразі обом оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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