Готовили ракетные удары и хоронили оккупантов: в Киевской области задержали семью предателей

Агенты сливали фсб информацию о военных, а также координатах промышленных цехов, где производили дроны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области задержали отца и сына, которые по заказу вражеской фсб готовили ракетные удары по столице, а также хоронили останки погибших оккупантов возле Киева. Об этом сообщает СБУ.

Также они готовили ракетные удары рф по столичному региону, а именно «сливали» геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

Кроме того, они передавали в фсб координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники.

По наводке фигурантов захватчики планировали нанести ракетные удары, но агентов вовремя разоблачили и задержали.

Как сообщается, отец и сын выполняли специфическую задачу российской спецслужбы – искали останки окупантов, погибших во время боев за Киев.

Они собирали фрагменты тел в контейнеры, затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили.

После этого они направляли в фсб соответствующий «отчет» с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков.

Как установило расследование, задержанные ранее проходили службу в составе правоохранительных органов.

В настоящее время обоим объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Им грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.