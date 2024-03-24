Практика судів
  1. В Україні

На Полтавщині затримали групу осіб, які здійснили розбійний напад на АЗС: відео

15:48, 24 березня 2024
Озброєні особи в масках вночі зайшли в приміщення автозаправки та заволоділи пакетом з грошовими коштами в сумі 95 тисяч гривень.
На Полтавщині затримали групу осіб, які здійснили розбійний напад на АЗС: відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині правоохоронці встановили та затримали групу осіб, причетних до розбійного нападу на АЗС в селі Мала Кохнівка Кременчуцького району. Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.

 Інцидент стався 20 березня близько 01:40.

У поліції повідомили, що двоє озброєних осіб в масках  вночі зайшли в приміщення автозаправки та, погрожуючи зброєю, заволоділи пакетом з грошовими коштами в сумі 95 тисяч гривень. Після вчинення злочину розбійники втекли.

За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, до вчинення розбійного нападу причетні двоє мешканців Кременчука (1999 та 1987 років народження), які раніше мали проблеми із законом.

«Одного з нападників затримано 21 березня, а іншого – ввечері 22 березня. Під час проведення обшуків у правопорушників вилучено автоматичну зброю, транспортні засоби, грошові кошти та інші речові докази», - сказав він.

Зазначається, що обом фігурантам вже повідомлено про підозру. Одному з них судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою та вирішується питання щодо обрання судом аналогічного запобіжного заходу іншому нападнику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо допустимості як доказу відеозапису проведення слідчого експерименту за участю потерпілого

Касаційний кримінальний суд пояснив, коли ненадання стороною обвинувачення протоколу проведення слідчого експерименту за участю потерпілого не може зашкодити справедливому судовому розгляду.

Чоловік перевозив цигарки без марок акцизного податку – Верховний Суд визначив, чи можна застосувати спеціальну конфіскацію до його автомобіля

Верховний Суд назвав правильними висновки судів про застосування спеціальної конфіскації до майна обвинуваченого, а саме автомобіля, який був використаний для перевезення тютюнових виробів і є знаряддям злочину.

НАЗК складатиме протоколи щодо порушення правил доброчесного лобіювання – кого вважатимуть за лобістів

Поки незрозуміло, кого будуть вважати лобістом – адже громадські організації, політичні партії, організації, які виконують проекти за кошти іноземних донорів та інші не входять у сфері дії закону.

Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Внести ЛКК – виключити ЛКК з переліку декларантів: як законодавці вирішили змінити закон перед завершенням кампанії декларування

За тиждень до завершення кампанії декларування законотворці вирішили змінити перелік декларантів: що робити членам ЛКК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

sidebar top 300
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва