На Полтавщині затримали групу осіб, які здійснили розбійний напад на АЗС: відео

Озброєні особи в масках вночі зайшли в приміщення автозаправки та заволоділи пакетом з грошовими коштами в сумі 95 тисяч гривень.

На Полтавщині правоохоронці встановили та затримали групу осіб, причетних до розбійного нападу на АЗС в селі Мала Кохнівка Кременчуцького району. Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.

Інцидент стався 20 березня близько 01:40.

У поліції повідомили, що двоє озброєних осіб в масках вночі зайшли в приміщення автозаправки та, погрожуючи зброєю, заволоділи пакетом з грошовими коштами в сумі 95 тисяч гривень. Після вчинення злочину розбійники втекли.

За словами начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, до вчинення розбійного нападу причетні двоє мешканців Кременчука (1999 та 1987 років народження), які раніше мали проблеми із законом.

«Одного з нападників затримано 21 березня, а іншого – ввечері 22 березня. Під час проведення обшуків у правопорушників вилучено автоматичну зброю, транспортні засоби, грошові кошти та інші речові докази», - сказав він.

Зазначається, що обом фігурантам вже повідомлено про підозру. Одному з них судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою та вирішується питання щодо обрання судом аналогічного запобіжного заходу іншому нападнику.

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