На Вінниччині у прикордонній зоні ввели додаткові обмеження для чоловіків

Заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років в тому числі з метою туризму, відпочинку і рибальства.

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На Вінниччині у зоні дії Могилів-Подільського прикордонного загону запровадили додаткові режимні обмеження. Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін.

У смузі місцевості вздовж державного кордону в межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років в тому числі з метою туризму, відпочинку і рибальства. Виняток становлять особи, які постійно або тимчасово проживають, навчаються чи працюють в її межах, за умов наявності у них відповідних підтверджуючих документів.

Обмеження також не стосуються власників земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги, та осіб, котрі прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон в інші райони або до пунктів пропуску через державний кордон з метою його перетину.

Також заборонено в’їзд чоловіків від 18 до 60 років включно у вищезазначену смугу місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення.

Обмеженнями передбачено і перебування та пересування у цій смузі місцевості чоловіків від 18 до 60 років включно без наявності військового квитка або посвідчення офіцера запасу (для військовослужбовців та працівників правоохоронних органів у позаслужбовий час - без наявності службового посвідчення встановленого зразку), а також без документів, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

Крім того, заборонене перебування громадян на березі р. Дністер в населених пунктах, прилеглих до державного кордону, поза межами власних домоволодінь на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 01 квітня по 30 вересня - з 23:00 до 05:00; в період з 01 жовтня по 31 березня - з 20:00 до 06:00.

Як повідомляється, у межах ділянок місцевості завширшки 500 метрів від державного кордону (окрім меж населених пунктів), які знаходяться на території вищезазначених громад, заборонене використання суден та інших плавзасобів, відпочинок місцевого населення, ведення рибальства та полювання, а також використання малих літальних апаратів усіх типів.

Дія обмежень щодо в’їзду на території вищезазначених громад чоловіками 18-60 років включно не поширюється на представників військових формувань, правоохоронних органів (підрозділів), органів (підрозділів) цивільного захисту, комунальних служб, швидкої медичної допомоги, інших суб’єктів державної та комунальної власності, суб’єктів підприємницької діяльності, що забезпечують підтримання життєдіяльності об’єктів інфраструктури та надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру - під час виконання ними службових обов’язків.

А також на громадян, які зареєстровані або проживають (за наявності підтверджуючих документів) на території громад, що розташовані в межах Могилів-Подільського контрольованого прикордонного району, під час їх в’їзду у вищезазначену смугу місцевості для вирішення особистих питань господарсько-побутового та соціально-гуманітарного характеру.

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