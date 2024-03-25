Хто стоїть за дезінформацією про стан здоров’я принцеси Уельської, – назвали в уряді Великої Британії

Китай, росія та Іран поширюють дезінформацію про стан здоров’я принцеси Уельської Кейт Міддлтон.

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Китай, росія та Іран активно поширюють дезінформацію щодо принцеси Уельської з метою дестабілізації ситуації у Великій Британії. Уряд Великої Британії вважає, що теорії змови про стан здоров'я принцеси Кейт Міддлтон можуть бути ініційовані росією та Китаєм, як спроба ворожих держав дестабілізувати політичну ситуацію в країні.

За повідомленням Telegraph, принцеса Кейт стала об'єктом тролінгу в соціальних мережах у останні тижні після того, як 23 березня вона заявила про боротьбу з раком. Вона отримала критику за те, що не розповіла про свою хворобу раніше. Керівник відділу дезінформації у Великій Британії вважає, що такі атаки лише підсилюють травми принцеси.

Урядові джерела підтверджують, що напади на королівську родину зросли в контексті готування нових санкцій проти Китаю через кібератаки на британських депутатів, яких, як стверджується, підтримує Китай.

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