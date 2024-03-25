Китай, россия и Иран распространяют дезинформацию о состоянии здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

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Китай, россия и Иран активно распространяют дезинформацию о принцессе Уэльской с целью дестабилизации ситуации в Великобритании. Правительство Великобритании считает, что теории заговора о состоянии здоровья принцессы Кейт Миддлтон могут быть инициированы россией и Китаем, как попытка враждебных государств дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

По сообщению Telegraph, принцесса Кейт стала объектом троллинга в социальных сетях в последние недели после того, как 23 марта она заявила о борьбе с раком. Она получила критику за то, что не рассказала о своей болезни раньше. Руководитель отдела дезинформации в Великобритании считает, что такие атаки только усиливают травмы принцессы.

Правительственные источники подтверждают, что нападения на королевскую семью выросли в контексте подготовки новых санкций против Китая из-за кибератак на британских депутатов, которых, как утверждается, поддерживает Китай.

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