Наразі немає рішень про зміну тарифів на електроенергію для населення – Міненерго

Зараз немає рішень щодо заборони експорту електроенергії чи зміни тарифів для населення.

Джерело фото: mev.gov.ua

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу в Києві після зустрічі з віце-прем’єр-міністром, міністром енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Еббою Буш, зараз немає рішень щодо заборони експорту електроенергії чи зміни тарифів для населення. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Поки що ми не розглядаємо питання заборони експорту електроенергії. Я не бачу сьогодні, що заборона якось драматично вирішить нашу ситуацію. Далі – подивимося», - сказав він.

Міністр також сказав, що наразі немає рішень про зміну тарифів на е/е для населення.

«Зараз немає рішень, якщо ми говоримо про тарифи для населення, про ПСО або експорт е/е. Ми зосереджені на фіксуванні наслідків: у якому стані енергетика, що знищено, що максимально швидко можемо відновити. Тоді вийдемо на якісь цифри, терміни цього процесу, і від цього будемо ухвалювати рішення», - пояснив Галущенко.

Водночас він звернув увагу, що, зокрема, підвищення тарифів на е/е для населення 2023 року допомогло енергетиці відновитися.

«Це комерційна частина, вона важлива. Я говорив: якби ми не підняли тарифи торік, ми б не відновилися в такому обсязі, в якому це зробили», - зазначив глава Міненерго.

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