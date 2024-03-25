Пока нет решений об изменении тарифов на электроэнергию для населения – Минэнерго

Сейчас нет решений по запрету экспорта электроэнергии или изменению тарифов для населения.

Источник фото: mev.gov.ua

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге в Киеве после встречи с вице-премьер-министром, министром энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эббой Буш, сейчас нет решений по запрету экспорта электроэнергии или изменению тарифов для населения. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Пока мы не рассматриваем вопрос запрета экспорта электроэнергии. Я не вижу сегодня, что запрет как-то драматично решит нашу ситуацию. Дальше – посмотрим», - сказал он.

Министр также сказал, что пока нет решений об изменении тарифов на э/э для населения.

«Сейчас нет решений, если мы говорим о тарифах для населения, о ПСО или экспорте э/э. Мы сосредоточены на фиксировании последствий: в каком уничтожено энергетика, что уничтожено, что максимально быстро можем восстановить. Тогда выйдем на какие-то цифры, сроки этого процесса и от этого будем принимать решения», - пояснил Галущенко.

В то же время он обратил внимание, что, в частности, повышение тарифов на э/э для населения 2023 года помогло энергетике восстановиться.

«Это коммерческая часть, она важна. Я говорил: если бы мы не подняли тарифы в прошлом году, мы не восстановились бы в таком объеме, в котором это сделали», - отметил глава Минэнерго.

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