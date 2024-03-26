Як не потрапити в ДТП під час дощу: поради водіям

Водіям дали кілька порад, як не потрапити в автопригоду.

Фото: auto.24tv.ua

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Патрульна поліція Полтавської області дала громадянам кілька простих порад, як не потрапити в автопригоду під час дощу.

Серед них:

увімкніть ближнє світло фар;

дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами;

обирайте безпечну швидкість;

якщо виникла необхідність зупинитися — знижуйте швидкість поступово;

не робіть різких маневрів, якщо дощ такої сили, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, який їде попереду, зупиніться на узбіччі й обов’язково ввімкніть аварійну сигналізацію.

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