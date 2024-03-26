Латвійська авіакомпанія готова відновити польоти до України, коли це буде безпечно

AirBaltic планує відновити польоти до Києва, Львова та Одеси.

Джерело фото: zn.ua

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic оголосила про готовність відновити регулярні польоти до та з Києва, Львова та Одеси, як тільки це буде безпечно. Про це повідомила компанія в соцмережі Х.

Представники airBaltic висловили намір реінтегрувати ці міста у свою мережу після періоду воєнних подій, як тільки ситуація з безпекою дозволить. Цю інформацію оприлюднили після візиту представників компанії до Києва в понеділок.

"AirBaltic висловила готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси, прагнучи реінтегрувати ці міста у свою мережу після війни, щойно це стане безпечним", - повідомила компанія за підсумками візиту до Києва в понеділок.

Мартін Гаусс, виконавчий директор airBaltic, провів зустрічі з віцепрем'єром з питань відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, а також з генеральним директором Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексієм Дубревським 25 березня в Києві.

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