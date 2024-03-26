У США запропонували передати Україні південнокорейські артснаряди замість американських

Експерти пропонують США використовувати південнокорейські боєприпаси для України.

Джерело фото: Associated Press

В експертному звіті американських аналітичних центрів, який був оприлюднений в понеділок, 26 березня, пропонується Сполученим Штатам використати запаси 105-міліметрових боєприпасів Південної Кореї для підтримки України. Про це повідомляє Yonhap.

За даними звіту, таку пропозицію висунули фахівці Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан і Кріс Парк. Вони зазначили, що Південна Корея переводить більшість своїх артилерійських підрозділів на 155-міліметрові снаряди.

«Пропозиція США використати більшу частину південнокорейських запасів 105-мм боєприпасів з подальшою заміною їх на 155-мм боєприпаси, які зараз виробляються, могла б зацікавити Південну Корею», - заявили вони.

Вони рекомендують США використовувати ці боєприпаси замість власних запасів, щоб озброїти Україну, особливо в умовах скорочення фінансування.

За даними експертів, Південна Корея має близько 3,4 мільйона 105-міліметрових артснарядів.

«Ці боєприпаси будуть сумісні з усіма 105-мм гаубицями, які є на озброєнні в Україні», - пояснили експерти, додавши, що надання цих снарядів навряд чи зашкодить боєготовності південнокорейської армії.

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