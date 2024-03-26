В США предложили передать Украине южнокорейские артснаряды вместо американских

Эксперты предлагают США использовать южнокорейские боеприпасы для Украины.

Источник фото: Associated Press

В экспертном отчете американских аналитических центров, который был обнародован в понедельник, 26 марта, предлагается Соединенным Штатам использовать запасы 105-миллиметровых боеприпасов Южной Кореи для поддержки Украины. Об этом сообщает Yonhap.

По данным отчета, такое предложение выдвинули специалисты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан и Крис Парк. Они отметили, что Южная Корея переводит большинство своих артиллерийских подразделений на 155-миллиметровые снаряды.

"Предложение США использовать большую часть южнокорейских запасов 105-мм боеприпасов с последующей заменой их на 155-мм боеприпасы, которые сейчас производятся, могло бы заинтересовать Южную Корею", - заявили они.

Они рекомендуют США использовать эти боеприпасы вместо собственных запасов, чтобы вооружить Украину, особенно в условиях сокращения финансирования.

По данным экспертов, Южная Корея имеет около 3,4 миллиона 105-миллиметровых артснарядов.

"Эти боеприпасы будут совместимы со всеми 105-мм гаубицами, которые есть на вооружении в Украине", - пояснили эксперты, добавив, что предоставление этих снарядов вряд ли повредит боеготовности южнокорейской армии.

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