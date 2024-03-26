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Латвийская авиакомпания готова возобновить полеты в Украину, когда это будет безопасно

20:59, 26 марта 2024
AirBaltic планирует возобновить полеты в Киев, Львов и Одессу.
Латвийская авиакомпания готова возобновить полеты в Украину, когда это будет безопасно
Источник фото: zn.ua
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Латвийская национальная авиакомпания airBaltic объявила о готовности возобновить регулярные полеты в и из Киева, Львова и Одессы, как только это будет безопасно. Об этом сообщила компания в соцсети Х.

Представители airBaltic выразили намерение реинтегрировать эти города в свою сеть после периода военных событий, как только ситуация с безопасностью позволит. Эту информацию обнародовали после визита представителей компании в Киев в понедельник.

"AirBaltic выразила готовность возобновить полеты в/из Киева, Львова и Одессы, стремясь реинтегрировать эти города в свою сеть после войны, как только это станет безопасным", - сообщила компания по итогам визита в Киев в понедельник.

Мартин Гаусс, исполнительный директор airBaltic, провел встречи с вице-премьером по вопросам восстановления Украины - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым, а также с генеральным директором Международного аэропорта "Борисполь" Алексеем Дубревским 25 марта в Киеве.

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