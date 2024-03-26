Как не попасть в ДТП во время дождя: советы водителям

Патрульная полиция Полтавской области дала гражданам несколько простых советов, как не попасть в автопроисшествие во время дождя.
Среди них:
включите ближний свет фар;
соблюдайте интервал и дистанцию между транспортными средствами;
выбирайте безопасную скорость;
если возникла необходимость остановиться – снижайте скорость постепенно;
не совершайте резких маневров, если дождь такой силы, что вы теряете из поля зрения едущий впереди транспорт, остановитесь на обочине и обязательно включите аварийную сигнализацию.
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