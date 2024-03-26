Как не попасть в ДТП во время дождя: советы водителям

Водителям дали несколько советов, как не попасть в автопроисшествие.

Фото: auto.24tv.ua

Патрульная полиция Полтавской области дала гражданам несколько простых советов, как не попасть в автопроисшествие во время дождя.

Среди них:

включите ближний свет фар;

соблюдайте интервал и дистанцию между транспортными средствами;

выбирайте безопасную скорость;

если возникла необходимость остановиться – снижайте скорость постепенно;

не совершайте резких маневров, если дождь такой силы, что вы теряете из поля зрения едущий впереди транспорт, остановитесь на обочине и обязательно включите аварийную сигнализацию.

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