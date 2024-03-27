Українців закликали не ігнорувати тривогу, а власників укриттів – забезпечити цілодобовий доступ до них

В міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості закликали українців під час оголошення тривоги йти до укриттів.

Джерело фото: ТСН

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко закликав українців не ігнорувати тривогу та забезпечити відкритий доступ до укриттів.

Ткаченко звернувся до всіх власників укриттів та балансоутримувачів, закликаючи забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них для всіх, хто може потребувати у такому захисті

«Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них», - написав він у Telegram.

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