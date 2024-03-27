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Як отримати витяг з реєстру платників ПДВ: розʼяснення

14:17, 27 березня 2024
Податкова нагадує, що витяг з реєстру платників ПДВ можна отримати у контролюючому органі або поштою у разі зазначення у запиті відповідного способу отримання витягу.
Як отримати витяг з реєстру платників ПДВ: розʼяснення
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Податкова служба у Житомирській області розповідає, як отримати витяг з реєстру платників ПДВ. 

Зазначається, що Порядок подання запиту та отримання витягу з реєстру платників ПДВ визначено розділом VІІ Положення про реєстрацію платників ПДВ, затвердженим наказом Мінфіну від 14.11.2014 №1130.

Якщо запит про отримання витягу було подано в електронному вигляді через Електронний кабінет, то витяг протягом 2 робочих днів від дати надходження запиту надсилається до Електронного кабінету, де розміщується у режимі «Перегляд звітності». Відкриття та перегляд витягу здійснюється шляхом натискання на запис із запитом про отримання витягу у цьому режимі та подальшим переходом за вкладкою «J(F)1401704».

Також витяг можна отримати у контролюючому органі або поштою (за рахунок одержувача) у разі зазначення у запиті відповідного способу отримання витягу.

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