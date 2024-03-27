У Києві через пошкодження трубопроводу на бульварі Верховної Ради стався витік води на дорогу

Витік води стався на проїжджу частину бульвару.

Фото ілюстративне, джерело фото: Київводоканал / Facebook

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У столиці пізно вночі 26 лютого на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі сталося пошкодження водопровідної магістралі діаметром 600 мм.

Як повідомили у КМДА за інформацією ПрАТ «АК «Київводоканал», витік води стався на проїжджу частину бульвару. Аварійно-відновлювальна бригада оперативно виїхала на місце для ліквідації пошкодження.

У споживачів лівого берега столиці могло спостерігатися можливе пониження тиску в водопровідній мережі.

У КМДА зазначили, що фахівці «Київводоканалу» працюють для оперативного відновлення повноцінного постачання послуги.

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