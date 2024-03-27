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В Киеве из-за повреждения трубопровода на бульваре Верховной Рады произошла утечка воды на дорогу

10:40, 27 марта 2024
Утечка воды произошла на проезжую часть бульвара.
В Киеве из-за повреждения трубопровода на бульваре Верховной Рады произошла утечка воды на дорогу
Фото иллюстративное, источник фото: Киевводоканал / Facebook
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В столице поздно ночью 26 февраля на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 600 мм.

Как сообщили в КГГА по информации ЧАО «АК «Киевводоканал», утечка воды произошла на проезжую часть бульвара. Аварийно-восстановительная бригада оперативно выехала на место для ликвидации повреждения.

У потребителей левого берега столицы могло наблюдаться вероятное понижение давления в водопроводной сети.

В КГГА отметили, что специалисты «Киевводоканала» работают по оперативному восстановлению полноценной поставки услуги.

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