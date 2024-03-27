Ушел из жизни экс-народный депутат Андрей Антонищак, который служил на фронте

Полковник Нацгвардии Андрей Антонищак был ранен на фронте, из-за чего у него ухудшилось здоровье.

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Утром 27 марта отошел в вечность депутат Верховной Рады восьмого созыва, политик и общественный деятель, координатор 1-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины Андрей Антонищак. Ему было 58 лет. Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, Андрей, который служил на фронте и пережил ранения, умер из-за ухудшения здоровья, вызванного войной.

"Утром получили печальную весть. Умер наш коллега, депутат ВР предыдущего созыва Андрей Антонищак. Андрей воевал, был ранен. Но тогда пронесло", - сказала Геращенко.

Она отметила, что Антонищак активно занимался организацией помощи военным подразделениям.

"Мы созванивались время от времени, Андрей очень остро переживал ситуацию на фронте, обсуждали обеспечение подразделений и гуманитарную помощь. В парламенте Андрей был в команде Народного фронта, мы вместе работали в коалиции. Помним тебя, друг...Искренние соболезнования семьям", - подчеркнула Геращенко.

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