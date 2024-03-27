Пішов з життя екс-народний депутат Андрій Антонищак, який служив на фронті

Полковник Нацгвардії Андрій Антонищак був поранений на фронті, через що у нього погіршилося здоров'я.

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Вранці 27 березня відійшов у вічність депутат Верховної Ради восьмого скликання, політик і громадський діяч, координатор 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України Андрій Антонищак. Йому було 58 років. Про це повідомила співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

За словами Геращенко, Андрій, який служив на фронті та пережив поранення, помер через погіршення здоров'я, спричинене війною.

«Зранку отримали сумну звістку. Помер наш колега, депутат ВР попереднього скликання Андрій Антонищак. Андрій воював, був поранений. Але тоді пронесло», – сказала Геращенко.

Вона зазначила, що Антонищак активно займався організацією допомоги військовим підрозділам.

«Ми зідзвонювалися час від часу, Андрій дуже гостро переживав ситуацію на фронті, обговорювали забезпечення підрозділів і гуманітарну допомогу. В парламенті Андрій був в команді Народного фронту, ми разом працювали в коаліції. Памʼятаємо тебе, друже…Найщиріші співчуття родин», - наголосила Геращенко.

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