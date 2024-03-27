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27 березня: яке сьогодні свято та головні події

09:55, 27 березня 2024
27 березня відзначають День театру.
27 березня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: 5 канал
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У середу, 27 березня, в Україні та по всьому світу святкуються різноманітні події та важливі дні. Це День театру і День нефролога, які відзначаються національними та міжнародними спільнотами.

Окрім цього, це День свободи документів, День Віагри, День для цільного зерна, Міжнародний день каракулів, Міжнародний день віскі та День іспанської паельї.

У православному календарі цей день також відзначається як день пам’яті святої Матрони. Свята Матрона була рабинею, яка стала мученицею через свою віру в Христа. Вона переносила страждання з великою мужністю, не зраджуючи своїх переконань. Її життя та смерть є прикладом відданості вірі.

Україна та світ також відзначають ряд історичних подій, які стали важливими для світової історії:

1664 рік — поляки розстрілюють українського гетьмана Івана Виговського;

1668 рік — Карл II передає Бомбей в оренду Британській Ост-Індській компанії за річну плату £10;

1794 рік — Конгрес США засновує постійно діючий військовий флот Союзу;

1860 рік — мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн отримує патент на коркотяг;

1914 рік — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановлює світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год;

1977 рік — два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Тенерифе, загинуло 583 людини;

1998 рік — FDA дозволяє застосування перорального засобу "Віагра" компанії Pfizer за еректильної дисфункції;

1999 рік — утворюють альянс Renault–Nissan–Mitsubishi;

2011 рік — інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві;

2014 рік — Генеральна Асамблея ООН підтримує територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами;

2020 рік — Північна Македонія стає 30-м членом НАТО.

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