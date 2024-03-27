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27 марта: какой сегодня праздник и главные события

09:55, 27 марта 2024
27 марта отмечают День театра.
27 марта: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: 5 канал
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В среду, 27 марта, в Украине и по всему миру празднуются различные события и важные дни. Это День театра и День нефролога, которые отмечаются национальными и международными сообществами.

Кроме этого, это День свободы документов, День Виагры, День для цельного зерна, Международный день каракулей, Международный день виски и День испанской паэльи.

В православном календаре этот день также отмечается как день памяти святой Матроны. Святая Матрона была рабыней, которая стала мученицей из-за своей веры во Христа. Она переносила страдания с большим мужеством, не изменяя своим убеждениям. Ее жизнь и смерть является примером преданности вере.

Украина и мир также отмечают ряд исторических событий, которые стали важными для мировой истории:

1664 год - поляки расстреливают украинского гетмана Ивана Выговского;

1668 год - Карл II передает Бомбей в аренду Британской Ост-Индской компании за годовую плату £10;

1794 год - Конгресс США учреждает постоянно действующий военный флот Союза;

1860 год - житель Нью-Йорка Майкл Бирн получает патент на коркотяг;

1914 год - И. Сикорский на своем самолете С-6А устанавливает мировой рекорд скорости с 4 пассажирами - 106 км/ч;

1977 год - два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тенерифе, погибло 583 человека;

1998 год - FDA разрешает применение перорального средства "Виагра" компании Pfizer при эректильной дисфункции;

1999 год - образуют альянс Renault-Nissan-Mitsubishi;

2011 год - интронизация нового Главы УГКЦ епископа Святослава Шевчука в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве;

2014 год - Генеральная Ассамблея ООН поддерживает территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями;

2020 год - Северная Македония становится 30-м членом НАТО.

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