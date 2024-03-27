Как получить выписку из реестра плательщиков НДС: разъяснение

Налоговая напоминает, что выписку из реестра плательщиков НДС можно получить в контролирующем органе или по почте в случае указания в запросе соответствующего способа получения выписки.

Налоговая служба в Житомирской области рассказывает, как получить выписку из реестра плательщиков НДС.

Отмечается, что Порядок подачи запроса и получения выписки из реестра плательщиков НДС определен разделом VII Положения о регистрации плательщиков НДС, утвержденным приказом Минфина от 14.11.2014 №1130.

Если запрос о получении выписки был подан в электронном виде через электронный кабинет, то выдержка в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса направляется в электронный кабинет, где размещается в режиме «Просмотр отчетности». Открытие и просмотр выписки осуществляется путем нажатия на запись с запросом о получении подъемника в этом режиме и последующим переходом по вкладке «J(F)1401704».

Также выписку можно получить в контролирующем органе или почтой (за счет получателя) в случае указания в запросе соответствующего способа получения выписки.

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