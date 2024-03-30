В Одесі планують відкрити пляжі на літній сезон, — Олег Кіпер

Перед цим пляжі та наявність укриттів поруч мають перевірити відповідні служби.

В Одесі цього літа збираються відкривати пляжі. Але перед цих їх перевірять відповідні служби, аби перебування для людей було безпечним. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Суспільне.

Кіпер назвав декілька причин, чому минулого року наприкінці літа відкрили 6 пляжів.

"Це для оздоровлення наших сімей, сімей наших воїнів. Хлопці, які знаходяться на нулі і бувають також у відпустці, приїжджають та можуть оздоровитися. Це перша причина.

А друга — стихійні пляжі, які утворилися в місті. Вони були небезпечними, тому було прийнято рішення обладнати ті пляжі, які можуть дати можливість людям пройти ті сонячні оздоровлення після перевірки всіма службами, вибуховими та іншими, і якщо поруч є укриття".

Щодо цьогорічного сезону, Кіпер зазначив, що після травневих свят на одеських пляжах знову побільшає людей. Аби відкрити пляжі, за його словами, потрібно пропрацювати це питання з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами.

На питання, чи очікується у місті збільшення кількості туристів, голова ОВА відповів, що життя триває та бачити черги на в'їзд в Одесу минулого року було приємно:

"Ми для цього минулого року відкривали пляжний сезон: оздоровити людей, дати місту нашому і регіону нашому подих. Щоб люди розуміли, що не дивлячись на те, що ворог постійно нас атакує, життя існує. І як показав минулий рік, що після того, як буде відкритий в перший сезон, в Одесі з'явилися на в'їзді знов черги. Це було дуже приємно".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.