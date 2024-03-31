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рф змушує жителів тимчасово окупованих територій свідчити про так звані «злочини України», — ЦНС

12:08, 31 березня 2024
За неправдиві свідчення обіцяють грошову винагороду.
рф змушує жителів тимчасово окупованих територій свідчити про так звані «злочини України», — ЦНС
Фото: Центр національного спротиву
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На окупованих територіях загарбники змушують українців свідчити про "злочини України" в обмін на гроші. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Повідомляється, що росіяни обіцяють жителям тимчасово окупованих територій виплатити до 100 тис. рублів за свідчення про так звані "злочини України".

"Для цього необхідно написати заяву, що ти, або члени твоєї родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів саме України. Агітують писати заяви жителів Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська й інших міст сходу України, які рф стерла з лиця землі при “визволенні”.

Ці заяви потім мають лягати в наратив про злочини Сил оборони, які, за логікою божевільних пропагандистів, обстрілювали міста, які самі й контролювали. Тобто, заради формування паралельної реальності, росіяни цинічно обіцяють гроші людям, яких самі позбавили заробітку, за те, що ті перепишуть відповідальність за злочини на іншу сторону", - повідомили у ЦНС.

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