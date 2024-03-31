рф заставляет жителей временно оккупированных территорий свидетельствовать о так называемых «преступлениях Украины», — ЦНС

За ложные показания обещают денежное вознаграждение.

На оккупированных территориях захватчики заставляют украинцев свидетельствовать о так называемых "преступлениях Украины" в обмен на деньги. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Сообщается, что россияне обещают жителям временно оккупированных территорий выплатить до 100 тыс. рублей за свидетельство о "преступлениях Украины".

"Для этого необходимо написать заявление, что ты или члены твоей семьи, в частности дети, пострадали от обстрелов именно Украины. Агитируют писать заявления жителей Мариуполя, Северодонецка, Лисичанская и других городов востока Украины, которые рф стерла с лица земли при освобождении". Эти заявления потом должны ложиться в нарратив о преступлениях Сил обороны, которые, по логике безумных пропагандистов, обстреливали города, которые сами и контролировали.

То есть, ради формирования параллельной реальности, россияне цинично обещают деньги людям, которых сами лишили заработка, за то, что те перепишут ответственность за преступления на другую сторону", - сообщили в ЦНС.

Центр национального сопротивления утверждает, что фальсифицировать историю россиянам не удастся, а каждый пропагандист на службе кремлевского фашизма обязательно будет привлечен к ответственности.

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